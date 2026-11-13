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Cuaca Jawa Timur 13 November 2026, Pagi Sampai Malam Gerimis dan Hujan Lebat

Jumat, 13 November 2026 – 09:04 WIB
Cuaca Jawa Timur 13 November 2026, Pagi Sampai Malam Gerimis dan Hujan Lebat - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini. Foto: Ricardo/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Jumat (13/11).

Pagi hujan ringan atau gerimis mengguyur Blitar, Kota Blitar, Kota Malang, Lumajang, Malang, Ponorogo, Probolinggo, Trenggalek, dan Tulungagung. Wilayah lainnya cerah dan cerah berawan. 

Siang gerimis mengguyur Blitar, Bondowoso, Jombang, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Pasuruan, Ponorogo. 

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Gerimis juga mengguyur Probolinggo, Situbondo, Trenggalek, dan Tulungagung. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Sore hujan lebat disertai petir melanda Jombang. Gerimis mengguyur Bojonegoro, Bondowoso, Kota Batu, Kota Kediri, Kota Madiun, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan. 

Gerimis juga mengguyur Malang, Mojokerto, Pasuruan, Probolinggo, dan Situbondo. Wilayah lainnya curah hingga berawan. 

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Malam gerimis mengguyur Bojonegoro dan Lamongan. Wilayah lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 18-36 derajat celsius.

Berikut ramalan cuaca hari ini khusus daerah-daerah di Jawa Timur beserta imbauan penting untuk masyarakat.
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