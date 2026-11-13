KTO Gelar Seminar di Surabaya, Kenalkan Program Wisata ke Korea Selatan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Korea Tourism Organization (KTO) Jakarta Office memperkenalkan sejumlah program kemudahan akses perjalanan ke Negeri Ginseng melalui seminar di sebuah hotel Surabaya, Kamis (12/11).

Penyelenggaraan Korea Tourism Seminar 2026 tersebut didorong oleh pertumbuhan wisatawan Indonesia ke salah satu negara di Asia Timur yang menunjukkan tren positif setiap tahunnya.

Berdasarkan data, angka wisatawan asal Indonesia ke Korea Selatan pada 2023 ada 250.249 orang, 2024 sebanyak 336.185, 2025 sejumlah 365.596, serta 2026 ini 330.629.

Angka itu bisa meningkat setelah pemerintah Korea Selatan mengeluarkan program Bebas Visa Sementara untuk rombongan minimal tiga orang melalui agen perjalanan, sampai 31 Desember 2026.

Direktur KTO Jakarta Office Kim Jisun mengatakan pihaknya menghadirkan sejumlah program bagi agen perjalanan dan penyedia tur insentif yang berangkat ke Negeri Ginseng.

“Kami memperkenalkan serangkaian skema dukungan terintegrasi kepada mitra agen

perjalanan di Surabaya,” kata Kim saat Korea Tourism Seminar 2026 di salah satu hotel Kota Pahlawan.

Kim menyebut pihaknya menyediakan sejumlah segmen perjalanan, seperti MICE Group Support atau khusus bagi rombongan perjalanan insentif maupun corporate meetings.

Lalu, segmen study tour dari sekolah ada program Educational Tourism Support yang bisa membantu agen perjalanan menjembatani kolaborasi dengan mitra sekolah di Korea.