120 Hari Penanaman, Marinir dan Advanta Panen Jagung Benih di Pasuruan

jatim.jpnn.com, PASURUAN - Korps Marinir TNI AL bersama PT Advanta Seeds Indonesia menggelar panen raya jagung benih di lahan ketahanan pangan Rahlat Grati, Pasuruan, Jawa Timur. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pengembangan benih jagung berkualitas bagi petani Indonesia.

Panen raya dilakukan di lahan seluas 20 hektare yang telah ditanami jagung benih selama sekitar 120 hari. Program tersebut dimulai dari survei dan persiapan lahan, penanaman, hingga perawatan tanaman secara intensif untuk menghasilkan benih berkualitas.

Hasil panen benih diharapkan dapat mendukung peningkatan produktivitas jagung sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi petani dan masyarakat sekitar.

Kerja sama Korps Marinir dan Advanta Seeds Indonesia tersebut juga menjadi contoh sinergi antara institusi pertahanan dan sektor swasta dalam mendukung pembangunan pertanian nasional.

Selain menghasilkan benih jagung berkualitas, program ini turut melibatkan tenaga kerja lokal serta mendorong peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai budidaya jagung.

Head of Supply Chain PT Advanta Seeds Indonesia Muhammad Teguh mengatakan, keberhasilan program tersebut menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat ketahanan pangan Indonesia.

“Kami mengapresiasi inisiatif Korps Marinir dalam memanfaatkan lahan produktif untuk mendukung ketahanan pangan nasional," ujar Teguh dalam keterangan tertulis, Kamis (12/11).

Melalui kolaborasi ini, Advanta berkontribusi dengan menyediakan benih dan pendampingan teknis agar hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat bagi petani serta mendukung ketersediaan benih jagung berkualitas di Indonesia.