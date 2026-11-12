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Rektor Unair Tekankan Kampus Inklusif, Keberhasilan Tak Cukup Diukur dari Peringkat Global

Kamis, 12 November 2026 – 21:30 WIB
Rektor Unair Tekankan Kampus Inklusif, Keberhasilan Tak Cukup Diukur dari Peringkat Global - JPNN.com Jatim
Rektor Unair Muhammad Madyan menegaskan kampus inklusif dan humanis harus memperluas akses pendidikan serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Perguruan tinggi tidak cukup hanya mengejar peringkat global dan prestasi akademik. Kampus juga dituntut mampu memperluas akses pendidikan serta menghadirkan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat.

Rektor Universitas Airlangga (Unair) Prof Muhammad Madyan menegaskan pentingnya membangun ekosistem pendidikan tinggi yang inklusif dan humanis. Menurut dia, keberhasilan institusi pendidikan harus bergeser dari sekadar prestise menuju dampak nyata bagi manusia.

Hal tersebut disampaikan Madyan saat memberikan keynote speech dalam Konferensi Puncak Pendidikan Tinggi Indonesia (KPPTI), Kamis (12/11). Dia membawakan materi bertajuk Bersama Membangun Kampus untuk Semua: Menuju Pendidikan Tinggi Indonesia yang Inklusif dan Humanis.

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“Urgensi ini menuntut pergeseran cara kita memandang keberhasilan, dari prestise institusi menuju dampak bagi manusia. Peringkat universitas tetap penting, tetapi harus diikuti dengan memberikan dampak nyata kepada masyarakat. Jumlah mahasiswa yang diterima tetap penting, tetapi harus disertai akses yang sama,” ungkap Prof Madyan.

Dia menambahkan, prinsip kesetaraan juga harus diterapkan dalam pengembangan penelitian dan pemanfaatan teknologi. Hasil riset akademisi diharapkan tidak hanya menjadi publikasi ilmiah, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Secara moral, tidak boleh ada anak bangsa yang tertinggal karena kondisi ekonomi, asal daerah, gender, ataupun disabilitas,” tuturnya.

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Dalam kesempatan tersebut, Prof Madyan turut memaparkan praktik baik Unair dalam membangun lingkungan pendidikan yang inklusif dan humanis.

Ada lima prinsip utama yang menjadi landasan kampus inklusif, yakni kesetaraan dan keadilan, keberagaman, aksesibilitas tanpa hambatan, partisipasi aktif seluruh sivitas akademika, serta penghormatan terhadap martabat kemanusiaan.

Rektor Unair Muhammad Madyan menegaskan kampus inklusif dan humanis harus memperluas akses pendidikan serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
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TAGS   UNAIR kampus inklusif Rektor Unair berita pendidikan

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