Zulkifli Hasan Tekankan Pentingnya Sinergi Petani dan Industri untuk Swasembada Gula

jatim.jpnn.com, MALANG - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya penguatan industri gula dalam negeri untuk mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional.

Hal tersebut disampaikan saat melakukan kunjungan kerja ke Pabrik Gula (PG) Krebet, Malang, Selasa (10/11). Kunjungan tersebut sekaligus menjadi bagian dari tasyakuran akhir giling sebagai ungkapan syukur atas pelaksanaan musim giling 2026.

Kedatangan Zulkifli Hasan disambut Direktur Utama PT Sinergi Gula Nusantara (PT SGN) Mahmudi bersama jajaran manajemen dan insan perusahaan.

Momentum tersebut menjadi ajang memperkuat sinergi pemerintah dan pelaku industri dalam membangun ekosistem pergulaan nasional sekaligus mendorong percepatan swasembada gula Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Mahmudi menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan pemerintah terhadap pengembangan industri gula nasional.

Menurut dia, kehadiran Menko Pangan di PG Krebet menjadi motivasi bagi perusahaan untuk terus meningkatkan kinerja dan produktivitas.

“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, atas perhatian dan dukungan yang diberikan kepada PT SGN. Kehadiran beliau menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja perusahaan, memperkuat produktivitas pabrik gula, serta memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan swasembada gula nasional,” ujar Mahmudi.

Sementara itu, Zulkifli Hasan mengapresiasi kontribusi PT SGN dalam mendukung penguatan industri gula nasional. Dia menegaskan pemerintah terus mendorong peningkatan produksi gula dalam negeri sebagai bagian dari upaya mencapai swasembada pangan.