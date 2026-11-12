Alasan Wakil Ketua DPRD Jatim Deni Wicaksono Lepas Foto Gibran di Kantornya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Deni Wicaksono telah mencopot foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang terpasang di ruang kerjanya, sejak Rabu (11/11).

Deni mengatakan sikapnya tersebut bukan perihal suka atau tidak secara personal, tetapi dia merasa mempunyai tanggung jawab moral dan politik untuk menyuarakan kegelisahan.

“Sebagai wakil rakyat, saya merasa memiliki tanggung jawab menyuarakan apa yang menjadi kegelisahan masyarakat,” kata Deni dalam keterangan persnya, Kamis (12/11).

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Menurutnya, melepas foto Gibran yang tengah berpolemik dengan surat keterangan ijazahnya itu, untuk menjaga muruah demokrasi dan menghormati konstitusi.

“Dan untuk memastikan bahwa setiap pemegang jabatan publik memiliki legitimasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat,” ujarnya.

Terutama setelah Mahkamah Agung menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah. Lalu Mahkamah Konstitusi menyatakan tak menemukan bukti adanya ijazah SMA Gibran.

Deni menyebut masalah legitimasi kepemimpinan tidak boleh hanya dipandang sebagai urusan individu. Sebab, kepercayaan masyarakat harus menjadi perhatian bersama.

“Karena itu ketika muncul persoalan yang menyangkut legitimasi dan kepercayaan publik, tidak boleh menutup mata. Justru harus ada keberanian melakukan evaluasi secara terbuka,” jelasnya.