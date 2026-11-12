Wamendikti Saintek Dorong Kampus Bentuk Konsorsium untuk Atasi Kemiskinan dan Stunting

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Perguruan tinggi didorong tidak hanya menjadi pusat pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga berperan aktif dalam menyelesaikan persoalan sosial dan ekonomi masyarakat.

Kampus diharapkan mampu menjadi bagian dari pembangunan nasional melalui kolaborasi lintas sektor, terutama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan nasional pada 2025 mencapai 8,25 persen atau sekitar 23,35 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 2 persen kepala keluarga miskin yang mengenyam pendidikan tinggi. Sementara itu, mayoritas lainnya merupakan lulusan pendidikan dasar hingga menengah.

Persoalan lain terlihat pada ketenagakerjaan. Tingkat pengangguran terbuka dari kalangan lulusan perguruan tinggi pada 2026 tercatat mencapai 1,01 juta orang atau 9,01 persen. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas akses, serta menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja.

Menjawab tantangan itu, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) mendorong penguatan peran perguruan tinggi melalui pembentukan konsorsium. Strategi tersebut diarahkan untuk mengubah pola kompetisi antarkampus menjadi kolaborasi yang mampu menghasilkan dampak langsung bagi masyarakat.

Gagasan itu disampaikan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendikti Saintek) Fauzan dalam Konferensi Puncak Pendidikan Tinggi Indonesia (KPPTI) di Airlangga Convention Center (ACC), Kampus MERR-C Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Kamis (12/11).

Dalam kesempatan tersebut, Fauzan membawakan materi bertajuk Penguatan Peran Perguruan Tinggi Berbasis Konsorsium.

“Pendidikan tidak cukup hanya dimaknai sebagai gedung-gedung tempat berlangsungnya aktivitas pembelajaran. Ada misi besar di dalamnya, yakni bagaimana perguruan tinggi hadir di tengah sendi-sendi kehidupan dan memberikan kontribusi nyata untuk memajukan serta menyejahterakan masyarakat,” ujar Fauzan dalam keterangan tertulis, Kamis (12/11).