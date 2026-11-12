Rayakan Satu Tahun di Jatim, BINUS School Surabaya Buka Jenjang SMA

jatim.jpnn.com, SURABAYA - nan tumbuh kembang anak. (mcr12/jpnn)

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BINUS School Surabaya menandai satu tahun kehadirannya di Jawa Timur dengan meluncurkan jenjang High School atau setara sekolah menengah atas (SMA). Pembukaan jenjang baru tersebut menjadi bagian dari komitmen sekolah dalam menghadirkan pendidikan berstandar internasional yang berkesinambungan.

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Selama setahun beroperasi, BINUS School Surabaya berupaya membangun lingkungan belajar yang mendorong siswa mengembangkan potensi, membentuk karakter, dan meningkatkan kepercayaan diri.

Sekolah tersebut memadukan kurikulum International Baccalaureate Primary Years Programme (IB PYP) dan Cambridge untuk menghadirkan pembelajaran yang mendorong eksplorasi serta kolaborasi.

Mengusung semangat Shape the Future with Digital Excellence, proses pembelajaran juga didukung integrasi teknologi Microsoft dan Apple. Selain itu, keterlibatan siswa, orang tua, dan guru menjadi bagian penting dalam membangun komunitas sekolah yang saling mendukung.

Sebagai bagian dari BINUS School yang telah 28 tahun menghadirkan pendidikan berstandar internasional di Indonesia, BINUS School Surabaya juga menerapkan pembelajaran berbasis proyek. Melalui pendampingan guru, siswa didorong menerapkan pengetahuan untuk menjawab berbagai persoalan di lingkungan sekitar.

Sejumlah karya siswa bahkan berhasil meraih prestasi di tingkat nasional dan internasional. Di antaranya medali perak pada National Applied Science Project Olympiad (NASPO) 2025 dan Bali International Science Fair 2025. Sementara di bidang seni budaya, siswa meraih Platinum Award dalam Festival Indonesiana 8 pada 2026.