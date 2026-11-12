AceKid Ajak Ibu Berbagi Pengalaman Tumbuh Kembang Anak Lewat Kampanye 60 Days Grow

jatim.jpnn.com, JAKARTA - Memastikan kebutuhan nutrisi anak terpenuhi menjadi salah satu perhatian utama orang tua dalam mendampingi tumbuh kembang buah hati. Berbagai tantangan, mulai dari anak sulit makan atau Gerakan Tutup Mulut (GTM), masalah pencernaan, hingga menjaga daya tahan tubuh, membuat pemilihan nutrisi perlu dilakukan secara cermat.

Di tengah beragam pilihan susu formula pertumbuhan, orang tua kini tidak hanya mempertimbangkan merek. Kandungan nutrisi, komposisi bahan, proses pengolahan, serta kecocokan produk dengan kebutuhan anak juga menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan.

Hal tersebut menjadi salah satu fokus kampanye 60 Days Grow With AceKid, sebuah inisiatif AceKid yang menghadirkan cerita keseharian para ibu dalam mendampingi perjalanan tumbuh kembang anak.

Melibatkan sejumlah mom influencer, kampanye ini mengangkat pengalaman dan pertimbangan para ibu dalam memilih susu formula pertumbuhan, termasuk pengalaman mereka menggunakan AceKid.

Salah satu cerita datang dari Faradilla Yoshi, aktris sekaligus ibu yang berbagi pengalaman mendampingi tumbuh kembang anaknya. Dia mengaku sempat menghadapi tantangan pencernaan ketika si kecil mengalami sembelit saat mengonsumsi susu formula.

Pengalaman tersebut membuat Faradilla semakin memperhatikan kenyamanan pencernaan dan kesesuaian kandungan susu dengan kebutuhan anak.

“Sebagai ibu, saya cukup memperhatikan kenyamanan pencernaan anak, apalagi sebelumnya si kecil sempat mengalami sembelit saat minum susu formula. Setelah mencoba AceKid, saya merasa pola BAB-nya lebih teratur dan kesehariannya juga lebih nyaman. Saya juga memperhatikan kalau belakangan ini anak lebih jarang sakit. Dari pengalaman ini, saya semakin sadar bahwa memilih susu untuk anak memang perlu mempertimbangkan kandungan dan kecocokannya dengan kebutuhan si kecil,” ungkap Faradilla dalam keterangan tertulis, Kamis (12/11).

Pengalaman serupa juga dibagikan Ryana Dea. Aktris sekaligus ibu tersebut mengaku memiliki perhatian terhadap kesehatan pencernaan, pola makan, serta pemenuhan nutrisi anak.