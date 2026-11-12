24 Sekolah di Jatim Diduga Langgar Aturan TKA, Dindik Tunggu Sanksi Pusat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak 24 sekolah di Jawa Timur masuk dalam daftar satuan pendidikan yang diduga melanggar ketentuan pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA). Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim telah meminta seluruh cabang dinas pendidikan menindaklanjuti temuan tersebut melalui verifikasi dan klarifikasi kepada sekolah terkait.

Walakin, penentuan sanksi belum dilakukan. Dindik Jatim masih menunggu keputusan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang memiliki kewenangan dalam penanganan dugaan pelanggaran tersebut.

Kepala Dindik Jatim Aries Agung Paewai mengatakan berdasarkan laporan petugas di lapangan, dugaan pelanggaran yang ditemukan tidak bersifat masif. Temuan tersebut lebih banyak berkaitan dengan dokumentasi kegiatan yang dilakukan tanpa kesengajaan oleh pihak sekolah maupun petugas pelaksana.

Menurut Aries, sejumlah sekolah mengambil foto sebelum pelaksanaan TKA untuk keperluan dokumentasi. Namun, dalam proses pengambilan gambar tersebut, terdapat foto yang tanpa disadari turut menampilkan bagian soal ujian.

"Kami sudah membuat laporan bahwa kegiatan tersebut bukan unsur kesengajaan. Kemungkinan dalam pelaksanaannya mereka lupa bahwa hal-hal seperti itu tidak boleh didokumentasikan," ujar Aries, Kamis (12/11).

Dia menilai temuan tersebut tetap harus menjadi bahan evaluasi agar tidak kembali terjadi. Namun, Aries meminta persoalan itu dilihat secara proporsional dan tidak langsung dianggap sebagai pelanggaran fatal yang dilakukan dengan sengaja.

Menurut dia, banyaknya sekolah yang melaksanakan TKA menjadi tantangan tersendiri dalam penyampaian informasi teknis. Kondisi tersebut memungkinkan pemahaman mengenai ketentuan dokumentasi belum sepenuhnya seragam di setiap satuan pendidikan.

Aries juga menyayangkan publikasi daftar sekolah yang diduga melanggar sebelum dilakukan konfirmasi secara langsung kepada masing-masing pihak. Dia khawatir pemberian label tersebut berdampak negatif terhadap sekolah maupun peserta didik.