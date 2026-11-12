Pemprov dan DPRD Jawa Timur Sahkan APBD 2027 Senilai Rp26 Triliun

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Provinsi dan DPRD Jawa Timur telah mengesahkan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027, dalam sidang paripurna.

Dalam APBD 2027, pendapatan daerah tercatat senilai Rp26,545 triliun, lalu anggaran belanja dialokasikan Rp27,636 triliun, dengan pembiayaan senilai Rp1,090 triliun.

Sejumlah fraksi partai politik turut memberikan sejumlah catatan dan masukan saat pengesahan. Seperti, PDI Perjuangan yang menyoroti kebijakan untuk anggaran tahun depan.

Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur Guntur Wahono melihat anggaran pendidikan sekitar 30, lalu untuk sektor kesehatan menyentuh angka hampir 15 persen.

Selain itu, Guntur juga menyoroti perihal masalah Alokasi Tunjangan Profesi Guru (TPG). Hal tersebut murni alokasi APBN, sehingga tidak dapat dianggarkan langsung melalui APBD.

“Kebijakan TPG dari pusat hanya mengcover 12 bulan,” kata Guntur kepada wartawan di Kantor DPRD Jawa Timur, Kamis (12/11).

Nantinya, Pemprov Jawa Timur akan menggunakan skema seperti di Jawa Barat dan Jawa Tengah, yakni memberi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di luar TPG selama 14 bulan.

“Mengganti gaji ke-13 dan ke-14 TPG, kami gunakan skema TPP selama 14 bulan. Pemprov tetap memberi perhatian, meski disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang ada,” ujarnya.