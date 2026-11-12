Empat Tokoh Jatim Dianugerahi Pahlawan Nasional 2026, Khofifah Gelar Tasyakuran

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Empat tokoh asal Jawa Timur mendapat pengakuan negara atas jasa dan pengabdian mereka dalam perjuangan kemerdekaan serta pembangunan bangsa. Presiden Republik Indonesia menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada almarhum Mr. Ali Sastroamidjojo, almarhum KH M Yusuf Hasyim, almarhum Letkol Moch Sroedji, dan almarhum Mayjen TNI (Purn) Soengkono pada peringatan Hari Pahlawan, Selasa (10/11).

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyambut penuh rasa syukur atas penganugerahan tersebut. Sebagai bentuk ungkapan syukur, Khofifah menggelar tasyakuran di Kantor Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur di Jakarta.

Khofifah mengatakan penetapan empat tokoh tersebut semakin menegaskan besarnya kontribusi Jawa Timur dalam perjalanan sejarah perjuangan bangsa Indonesia.

Jumlah tokoh asal Jawa Timur yang memperoleh gelar Pahlawan Nasional tahun ini juga menambah daftar panjang pahlawan dari daerah tersebut. Sebelumnya, pada 2025, pemerintah telah menganugerahkan gelar serupa kepada Syaikhona Kholil, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, dan Masinah.

“Tahun lalu kami bersyukur Presiden berkenan memberikan anugerah kepada tiga Pahlawan Nasional, yakni Syaikhona Kholil, Gus Dur, dan Masinah. Tahun ini Alhamdulillah ada empat,” ujar Khofifah.

Dia menjelaskan tasyakuran kali ini digelar di Jakarta karena sebagian besar keluarga ahli waris penerima gelar Pahlawan Nasional berdomisili di ibu kota. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kegiatan serupa biasanya dilaksanakan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.

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Khofifah menambahkan, proses pengusulan gelar Pahlawan Nasional membutuhkan perjalanan panjang dan penelitian mendalam. Pengumpulan data primer mengenai sejarah perjuangan para tokoh menjadi salah satu tantangan utama, terlebih informasi tersebut harus melalui proses validasi dan verifikasi langsung di lapangan.

Menurut dia, pengusulan tidak cukup hanya berlandaskan literatur sejarah. Berbagai aspek juga harus dipastikan, mulai dari validasi eksternal, motivasi internal, hingga bukti konkret perjuangan dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, serta negara.