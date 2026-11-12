Tepi Jalan Surabaya Lebih Berwarna Setelah Tabebuya Bermekaran

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Beberapa tepi jalan di Kota Surabaya berwarna warni sejak beberapa hari terakhir. Hal tersebut karena tumbuhan Tabebuya yang mulai bermekaran.

Berdasarkan pantauan, terlihat sekumpulan pohon di tepi jalan yang biasanya berwarna senada hijau, beberapa di antaranya berubah menjadi kuning, putih, hingga merah merekah.

Sejumlah pohon Tabebuya yang bermekaran itu terlihat mulai Jalan Ambengan, Jalan Gubeng, Jalan Bkr. Pelajar, Jalan Taman Bungkul, hingga Jalan A. Yani.

Selain itu, ada juga di kawasan Jalan Adityawarman, Jalan Mayjen Sungkono, sampai ke Jalan Raya Dukuh Kupang. Lalu, Jalan Wonokromo hingga ke arah Jalan Ngagel.

Salah satu pengendara Anita Dwi (27) mengatakan sudah melihat bunga Tabebuya bermekaran, sejak Rabu (11/11). Dia pun mengabadikan kesempatan tersebut.

“Dari kemarin ya, Tabebuyanya sudah mekar di beberapa jalan. Aku tinggal di daerah Jalan Karah mau ke kantor itu lihat di daerah Wonokromo ada,” kata Anita saat dikonfirmasi.

Sementara itu, Eko Yudha (38) mengungkapkan hal senada. Dia melihat sejumlah Tabebuya berwarna-warni bermekaran di Jalan Ambengan sejak kemarin.

“Saya melihatnya dari kemarin ya, pas saya mau ke pasar itu mulai Jalan Ambengan sampai Jalan Gubeng, tetapi kayanya beberapa sudah gugur, jadinya di aspal banyak,” ucap Eko. (mcr23/jpnn)