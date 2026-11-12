Tak Sekadar Tempat Ibadah, Masjid SMKN 1 Purwosari Jadi Pusat Pembinaan Karakter

jatim.jpnn.com, PASURUAN - Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur terus mendorong penguatan pendidikan karakter di lingkungan sekolah. Salah satunya melalui penyediaan fasilitas keagamaan yang memadai untuk menunjang pembinaan spiritual dan pembiasaan nilai-nilai agama bagi peserta didik.

Kepala Dindik Jatim Aries Agung Paewai meresmikan Masjid Sabilul Khoirot milik SMKN 1 Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Senin (9/11). Masjid berkapasitas sekitar 1.000 siswa tersebut diharapkan menjadi pusat kegiatan ibadah sekaligus sarana pendidikan karakter di lingkungan sekolah.

Aries mengatakan pendidikan tidak cukup hanya berfokus pada pencapaian akademik. Pembentukan karakter juga menjadi bagian penting dalam proses pendidikan, termasuk melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama sesuai keyakinan masing-masing siswa.

Menurut dia, masjid memiliki peran strategis dalam mendukung edukasi keagamaan. Selain sebagai tempat beribadah, fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan adab, memahami kewajiban dan sunnah, serta mengenali hal-hal yang dilarang dalam ajaran agama.

"Pesan Ibu Gubernur, proses pendidikan di sekolah bukan hanya terkait akademik, tetapi juga karakter. Salah satunya bagaimana anak-anak memahami dan menekuni agamanya masing-masing. Fasilitas masjid bisa dimanfaatkan sebagai sarana edukasi dan pengembangan agama di sekolah," ujarnya.

Aries mengapresiasi pembangunan Masjid Sabilul Khoirot yang dilakukan melalui swadaya masyarakat dan warga sekolah. Dia menilai, keberadaan fasilitas ibadah yang lebih representatif akan memberikan kenyamanan bagi siswa maupun guru dalam menjalankan kegiatan keagamaan.

Kapasitas masjid yang lebih besar juga dinilai mampu mengatasi keterbatasan tempat ibadah sebelumnya. Dengan begitu, pelaksanaan salat berjamaah hingga salat Jumat dapat berlangsung lebih efektif tanpa harus dilakukan secara bergantian dalam jumlah banyak.

"Harapannya fasilitas ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Sebelumnya anak-anak harus bergantian karena tempatnya terbatas. Sekarang kapasitasnya lebih memadai sehingga tidak terlalu banyak pergantian dan tidak mengganggu jam pelajaran, khususnya pada hari Jumat," jelasnya.