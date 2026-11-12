Pemkot Surabaya Akan Gelar Grand Job Fair, Ada 3.013 Lowongan Kerja dari 49 Perusahaan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bakal menggelar Grand Job Fair yang akan diikuti oleh 49 perusahaan dengan 3.013 lowongan kerja dalam dan luar negeri, hingga untuk disabilitas.

Acara yang diadakan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Surabaya itu, berlangsung 17 sampai 19 November 2026 di Gedung Convention Hall, Jalan Arief Rachman Hakim.

Kepala Disperinaker Surabaya Agus Hebi Djuniantoro mengatakan total 3.013 lowongan pekerjaan itu dengan rincian, ada 1.500 dalam negeri, luar sebanyak 912, dan 601 bagi disabilitas.

“Grand Job Fair ini kami hadirkan untuk mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja,” kata Hebi dalam keterangan persnya, Kamis (12/11).

Acara itu dibagi dalam dua tahapan, yakni dimulai pencari kerja mengikuti proses pengajuan lamaran atau apply melalui aplikasi ASSiK (Arek Suroboyo Siap Kerjo), Selasa (17/11).

“Melalui platform (ASSik) tersebut, pencari kerja dapat mengikuti proses pendaftaran sekaligus mengakses informasi peluang kerja yang tersedia,” ujarnya.

Selanjutnya, perusahaan akan mulai menggelar walk in interview bagi kandidat yang lolos dalam seleksi berkas pada hari pertama, pada Rabu (18/11) dan Kamis (19/11).

Hebi menyebut ada 41 subkategori dengan sembilan kelompok Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI), yakni operator mesin, perakitan, tenaga usaha jasa, tenaga penjualan, serta administrasi.