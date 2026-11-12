Sosialisasi di Untag Surabaya, Kemendikti Saintek Tekankan Pentingnya Riset Berdampak

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) mendorong perguruan tinggi mengubah orientasi penelitian agar tidak sekadar mengejar publikasi ilmiah dan reputasi akademik. Riset kampus diharapkan mampu menghasilkan inovasi dan solusi konkret yang dapat menjawab persoalan di tengah masyarakat.

Upaya mengubah paradigma tersebut disosialisasikan melalui kegiatan Reviewer's Talk: Memahami Semesta, Membumikan Sains dan Teknologi di Auditorium R. Soeparman Hadipranoto, Grha Wiyata Lantai 9, Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, Kamis (12/11).

Kegiatan itu menghadirkan Direktur Jenderal Sains dan Teknologi Kemendikti Saintek Prof Dr Ahmad Najib Burhani, M.A. serta Direktur Diseminasi dan Pemanfaatan Sains dan Teknologi Kemendikti Saintek Prof Dr Eng. Yudi Darma, M.Si.

Ahmad Najib Burhani menjelaskan, forum tersebut menjadi wadah pertemuan antara kementerian, reviewer, dan perguruan tinggi untuk membahas berbagai program pengembangan sains dan teknologi.

Ada tujuh program yang diperkenalkan. Cakupannya mulai dari penguatan publikasi jurnal, kolaborasi penelitian dengan industri dan pemerintah daerah, diseminasi hasil riset, hingga pembentukan sentra sains dan teknologi di lingkungan kampus.

Menurut Najib, berbagai program tersebut diarahkan untuk mendorong lahirnya solusi berbasis sains yang memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat dan pembangunan nasional.

"Intinya upaya agar scientific solution bisa terwujud melalui kampus dan memiliki dampak, memiliki manfaat kepada masyarakat yang luas, kepada pembangunan, kepada Indonesia secara umum," ujarnya.

Dia menegaskan, perubahan paradigma penelitian juga harus diikuti dengan upaya membawa hasil riset keluar dari laboratorium agar bisa diterapkan secara langsung di tengah masyarakat.