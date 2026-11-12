JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Sosialisasi di Untag Surabaya, Kemendikti Saintek Tekankan Pentingnya Riset Berdampak

Sosialisasi di Untag Surabaya, Kemendikti Saintek Tekankan Pentingnya Riset Berdampak

Kamis, 12 November 2026 – 12:37 WIB
Sosialisasi di Untag Surabaya, Kemendikti Saintek Tekankan Pentingnya Riset Berdampak - JPNN.com Jatim
Direktur Jenderal Sains dan Teknologi Kemendikti Saintek Prof Dr Ahmad Najib Burhani, M.A. (dua kiri) serta Direktur Diseminasi dan Pemanfaatan Sains dan Teknologi Kemendikti Saintek Prof Dr Eng. Yudi Darma, M.Si. (tengah) saat di Untag Surabaya, Kamis (12/11). Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) mendorong perguruan tinggi mengubah orientasi penelitian agar tidak sekadar mengejar publikasi ilmiah dan reputasi akademik. Riset kampus diharapkan mampu menghasilkan inovasi dan solusi konkret yang dapat menjawab persoalan di tengah masyarakat.

Upaya mengubah paradigma tersebut disosialisasikan melalui kegiatan Reviewer's Talk: Memahami Semesta, Membumikan Sains dan Teknologi di Auditorium R. Soeparman Hadipranoto, Grha Wiyata Lantai 9, Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, Kamis (12/11).

Kegiatan itu menghadirkan Direktur Jenderal Sains dan Teknologi Kemendikti Saintek Prof Dr Ahmad Najib Burhani, M.A. serta Direktur Diseminasi dan Pemanfaatan Sains dan Teknologi Kemendikti Saintek Prof Dr Eng. Yudi Darma, M.Si.

Baca Juga:

Ahmad Najib Burhani menjelaskan, forum tersebut menjadi wadah pertemuan antara kementerian, reviewer, dan perguruan tinggi untuk membahas berbagai program pengembangan sains dan teknologi.

Ada tujuh program yang diperkenalkan. Cakupannya mulai dari penguatan publikasi jurnal, kolaborasi penelitian dengan industri dan pemerintah daerah, diseminasi hasil riset, hingga pembentukan sentra sains dan teknologi di lingkungan kampus.

Menurut Najib, berbagai program tersebut diarahkan untuk mendorong lahirnya solusi berbasis sains yang memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat dan pembangunan nasional.

Baca Juga:

"Intinya upaya agar scientific solution bisa terwujud melalui kampus dan memiliki dampak, memiliki manfaat kepada masyarakat yang luas, kepada pembangunan, kepada Indonesia secara umum," ujarnya.

Dia menegaskan, perubahan paradigma penelitian juga harus diikuti dengan upaya membawa hasil riset keluar dari laboratorium agar bisa diterapkan secara langsung di tengah masyarakat.

Kemendikti Saintek meminta kampus mengubah paradigma riset agar tidak sekadar mengejar publikasi, tetapi menghasilkan inovasi yang berdampak bagi masyarakat.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   untag surabaya kemendikti saintek paradigma riset riset berdampak publikasi riset berita pendidikan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU