Persiapan Dua Bulan, RS Unair Akhirnya Berhasil Lakukan Operasi Bypass Jantung

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Rumah Sakit Universitas Airlangga (RS Unair) berhasil melaksanakan operasi bypass jantung untuk pertama kalinya. Keberhasilan tersebut menjadi langkah penting dalam pengembangan layanan kesehatan sekaligus menunjukkan kesiapan rumah sakit pendidikan dalam menangani kasus penyakit jantung berisiko tinggi.

Operasi perdana itu dilaksanakan pada Rabu (11/11), bertepatan dengan rangkaian Konferensi Puncak Pendidikan Tinggi Indonesia (KPPTI) 2026 di Universitas Airlangga (Unair). Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Prof Dr Fauzan, M.Pd.

Rektor Unair Prof Dr Muhammad Madyan, S.E., M.Si., M.Fin. mengatakan, operasi bypass dilakukan terhadap pasien yang sebelumnya mengalami serangan jantung berat. Kondisi pasien tidak memungkinkan untuk ditangani melalui prosedur pemasangan ring konvensional.

Setelah menjalani operasi, kondisi pasien menunjukkan perkembangan positif. Pasien diperkirakan dapat segera kembali ke rumah setelah menyelesaikan perawatan pascaoperasi.

Madyan menjelaskan, keberhasilan tindakan tersebut tidak terlepas dari persiapan RS Unair selama kurang lebih dua bulan terakhir, terutama dalam memperkuat fasilitas medis dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM).

"Keberhasilan tidak terlepas dari persiapan yang dilakukan RS UNAIR selama kurang lebih dua bulan terakhir, terutama dalam memperkuat fasilitas medis dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM)," jelas Prof Madyan.

Dukungan kampus dalam pengadaan peralatan medis berteknologi tinggi juga menjadi bagian penting dari kesiapan tersebut. Sejumlah perangkat medis kategori high-end telah didatangkan untuk menunjang pelayanan, mulai dari ruang operasi, intensive care unit (ICU), hingga fasilitas penunjang lainnya.

Direktur Utama RS Unair Dr dr M Ardian Cahya Laksana, Sp.OG., Subsp. Obginsos., M.Kes. mengatakan kelengkapan peralatan dirancang untuk mendukung ketepatan tindakan sekaligus mempermudah tenaga medis dalam memberikan pelayanan kepada pasien.