2.003 Peserta Hadiri KPPTI 2026 di Unair, Bahas Empat Isu Strategis Pendidikan Tinggi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak 2.003 peserta dari berbagai wilayah Indonesia mengikuti Konferensi Puncak Pendidikan Tinggi Indonesia (KPPTI) 2026 yang digelar Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) di Gedung Airlangga Convention Center (ACC), Universitas Airlangga (Unair), Rabu (11/11).

Konferensi yang berlangsung hingga Jumat (13/11/2026) tersebut menjadi forum nasional bagi pimpinan dan akademisi perguruan tinggi untuk membahas perkembangan, tantangan, serta arah kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia.

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Prof Dr H Fauzan, M.Pd. mengatakan KPPTI menjadi penting di tengah dinamika sosial yang berkembang semakin cepat.

Menurutnya, perguruan tinggi perlu mampu merespons perubahan tersebut. Pemerintah juga harus menyesuaikan kebijakan dan regulasi agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat.

"Perubahan-perubahan dinamika sosial secara eksternal itu perkembangannya sangat cepat. Tentu ini harus juga diikuti oleh regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh kementerian pun juga harus adaptif," ujar Fauzan saat pembukaan KPPTI 2026.

Dia menjelaskan KPPTI tidak hanya menjadi ruang bertukar gagasan antarpemangku kepentingan pendidikan tinggi, tetapi juga kesempatan bagi kementerian untuk menyerap persoalan dan masukan dari pimpinan perguruan tinggi.

Berbagai masukan tersebut diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pendidikan tinggi yang lebih responsif terhadap perkembangan di lapangan.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Prof Dr Khairul Munadi, S.T., M.Eng. menambahkan, KPPTI 2026 merupakan kelanjutan kegiatan serupa yang diselenggarakan tahun sebelumnya di Universitas Negeri Surabaya (Unesa). Tahun ini, Unair dipercaya menjadi tuan rumah.