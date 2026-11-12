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Persebaya Terpuruk di Peringkat Ketujuh, Ini Evaluasi Bernardo Tavares

Kamis, 12 November 2026 – 09:34 WIB
Persebaya Terpuruk di Peringkat Ketujuh, Ini Evaluasi Bernardo Tavares - JPNN.com Jatim
Bernardo Tavares menegaskan timnya akan berusaha memberikan penampilan terbaik dalam duel menghadapi Persija. Foto: Persebaya.id

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya masih tertahan di posisi ketujuh klasemen sementara BRI Super League 2026/27 setelah menelan kekalahan dari Persija Jakarta pada pekan kesembilan.

Hasil tersebut membuat Bajul Ijo tetap mengoleksi 13 poin sekaligus mencatat kekalahan kedua sepanjang kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim ini.

Kekalahan dari Persija tidak hanya meninggalkan kekecewaan bagi pemain, tetapi juga menjadi pekerjaan rumah bagi pelatih Bernardo Tavares menjelang pertandingan berikutnya.

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"Orang-orang sangat sedih. Ada yang frustrasi, karena mereka telah memberikan segalanya dan sayangnya kami kalah," kata Tavares dikutip dari laman ileague.id, Kamis (12/11).

Pelatih asal Portugal itu menilai kekalahan pada menit-menit akhir memang sulit diterima. Terlebih, Persebaya sempat memiliki sejumlah peluang untuk mencetak gol lebih dahulu, tetapi gagal memanfaatkannya.

Kekecewaan serupa juga dirasakan pemain asing Persebaya, Francisco Rivera. Pemain asal Meksiko tersebut mengakui tim sebenarnya memiliki peluang untuk mendapatkan hasil lebih baik.

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"Seperti yang coach katakan, di babak pertama kita main bagus, kita punya kesempatan untuk cetak gol, tetapi kami tidak bisa," kata Rivera.

"Di babak kedua kita bikin bagus, tapi Persija cetak gol di menit terakhir. Semua pemain sedih dan kecewa. Kita tidak memberikan 100 persen sampai menit terakhir, dan akhirnya kita kalah," imbuh dia.

Persebaya Surabaya tertahan di posisi ketujuh BRI Super League 2026/27 usai kalah dari Persija. Bernardo Tavares siapkan evaluasi tim.
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TAGS   Persebaya Bernardo Tavares Liga 1 Indonesia BRI Super League berita liga 1 francisco rivera

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