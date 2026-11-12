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Cuaca Malang 12 November 2026, Pagi Sampai Sore Kawasan Berikut Gerimis dan Hujan Lebat

Kamis, 12 November 2026 – 10:05 WIB
Cuaca Malang 12 November 2026, Pagi Sampai Sore Kawasan Berikut Gerimis dan Hujan Lebat - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Malang hari ini. Ilustrasi. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Kamis (12/11) untuk kota maupun kabupatennya.


Pagi cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.


Siang dan sore hujan ringan atau gerimis mengguyur Kedungkandang, Klojen, Lowokwaru, dan Sukun. Kawasan lainnya cerah berawan.

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Malamnya cerah berawan hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan.


Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.


Pagi gerimis mengguyur Ampelgading, Jabung, Ngantang, Poncokusumo, Pujon, Tajinan, Tumpang, Turen, dan Wajak. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

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Siang dan sore gerimis mengguyur Ampelgading, Bululawang, Dau, Gondanglegi, Jabung, Kalipare, Karangploso, Kasembon, Kepanjen, Kromengan, Ngajum, Ngantang, Pagak, Pagelaran, Pakisaji, Poncokusumo, Pujon, Sumberpucung, Tajinan, Tumpang, Wagir, dan Wajak. 


Wonosari hujan lebat disertai petir. Kawasan lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

Ramalan cuaca Malang hari ini, pagi sampai malam diramalkan gerimis di sejumlah kawasan.
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