Cuaca Surabaya 12 November 2026, Pagi Sampai Malam Cerah Hingga Berangin

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Kamis (12/11).

Pagi cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Siang cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Sore cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Malam cerah hingga berangin di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 27-34 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 10-13 kilometer per jam.

Selama seharian, Kota Surabaya tidak diguyur hujan dan diperkirakan cerah selama seharian.