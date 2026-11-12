Cuaca Jawa Timur 12 November 2026, Pagi Sampai Malam Bakal Gerimis dan Hujan Lebat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Kamis (12/11).

Pagi hujan lebat disertai petir melanda Blitar, Jember, Kota Blitar, dan Lumajang. Hujan ringan atau gerimis mengguyur Bangkalan, Banyuwangi, Bondowoso, Kota Probolinggo.

Gerimis mengguyur Pacitan, Pamekasan, Probolinggo, Sampang, Trenggalek, dan Tulungagung. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siang hujan lebat disertai petir masih melanda Blitar, Jember, Kota Blitar, dan Lumajang. Gerimis mengguyur Bangkalan, Banyuwangi, Bondowoso, Kota Batu, Kota Malang.

Gerimis juga mengguyur Kota Probolinggo, Malang, Pacitan, Pamekasan, Probolinggo, Sampang, Sumenep, Trenggalek, dan Tulungagung. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Sore hujan lebat disertai petir melanda Lumajang dan Pacitan. Gerimis mengguyur Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Jember, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Madiun, Kota Malang.

Gerimis juga mengguyur Magetan, Malang, Ngawi, Sampang, Sumenep, Trenggalek, dan Tulungagung. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Malam gerimis mengguyur Bojonegoro, Kota Madiun, Magetan, Ngawi, dan Tuban. Wilayah lainnya cerah hingga berawan dan berangin.