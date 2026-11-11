Harga Minyak Dunia Turun, Berdampak Positif Pada Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) sebut pertumbuhan perekonomian Indonesia bisa semakin stabil. Menyusul mulai melandainya harga minyak dunia yang sempat meroket.

Sekretaris KSSK Herman Saheruddin mengatakan harga minyak dunia mulai melandai secara perlahan. Setelah sempat naik karena konflik di Timur Tengah beberapa waktu lalu.

“Harga minyak mulai sedikit melandai, dari yang sebelumnya di atas 100 dolar per barel sekarang trennya sekitar 92 dolar per barel,” kata Herman saat Media Briefing Jawa Timur Triwulan IV Tahun 2026 di Surabaya, Rabu (11/11).

Herman menyebut konflik geopolitik tersebut turut membuat negara lainnya mengalami inflasi. Karena, mereka bergantung pada pasokan minyak secara rutin.

“Beberapa ekonom menyebutnya higher for longer (suku bunga tinggi dalam waktu lama), ditandai kenaikan bank sentral di berbagai negara karena inflasi global meningkat,” ujarnya.

Dia pun berharap harga minyak dunia terus menunjukkan tren penurunan. Dengan demikian, pertumbuhan perekonomian Indonesia terus berlanjut pada periode berikutnya.

“Harapan kami semua semoga ini terus bisa melandai sehingga perekonomian Indonesia, dapat melanjutkan pertumbuhannya dengan lebih baik lagi," jelasnya.

Selain itu, Herman mengungkapkan situasi geopolitik global yang sempat memanas saat ini sudah semakin mereda. Hal itu bisa dimanfaatkan pemerintah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi.