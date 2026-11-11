UnnoFest Ubaya Tampilkan 135 Brand Mahasiswa, Dorong Lahirnya Wirausaha Muda

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Surabaya (Ubaya) mendorong lahirnya wirausaha muda melalui Ubaya InnovAction Fest (UnnoFest) Vol. 9 bertema Sorai yang digelar pada 9–11 November 2026 di Plaza Fakultas Bisnis dan Ekonomika (FBE) Ubaya.

Sebanyak 135 brand mahasiswa dan berbagai pelaku usaha turut meramaikan festival tersebut. Beragam inovasi ditampilkan, mulai dari kuliner fusion yang memadukan cita rasa nusantara dengan makanan internasional hingga produk perawatan tubuh, aksesori, dan hiburan.

Ketua UnnoFest sekaligus Dosen Kewirausahaan dan Inovasi Ubaya Prita Ayu Kusumawardhany mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya kampus menciptakan sebanyak mungkin calon wirausaha muda yang sukses.

Menurut dia, mahasiswa yang mengikuti bazar UnnoFest terlebih dahulu melalui proses kurasi untuk memastikan produk yang ditawarkan memiliki keunikan dan kesiapan komersialisasi.

“Jadi, mereka diseleksi dari segi daya tarik produk, value atau keunikan yang kira-kira menjadi pembeda dari kompetitor. Kemudian, yang kedua dari kesiapan brand-nya. Jadi, tidak hanya punya value yang menarik, tetapi bagaimana produknya bisa benar-benar dikomersialisasikan ketika dijalankan,” ujar Prita, Rabu (11/11).

Melalui proses tersebut, mahasiswa diharapkan tidak hanya memperoleh pengalaman berjualan selama festival, tetapi juga memiliki peluang melanjutkan usaha setelah lulus kuliah maupun sejak masih menempuh pendidikan.

Prita menjelaskan Ubaya juga menyediakan program lanjutan bagi mahasiswa yang ingin mengembangkan usaha secara lebih serius melalui inkubasi bisnis.

Program tersebut antara lain Ubaya Ignite dan MBKM Kewirausahaan yang berlangsung selama empat hingga enam bulan.