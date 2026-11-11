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Pemkab Blitar Batal Beri Dana Hibah Rp2,4 Miliar untuk Yayasan Gus Iqdam

Rabu, 11 November 2026 – 19:27 WIB
Pemkab Blitar Batal Beri Dana Hibah Rp2,4 Miliar untuk Yayasan Gus Iqdam - JPNN.com Jatim
Pengasuh Majelis Ta’lim Sabilu Taubah KH. Muhammad Iqdam Kholid. Dok: source for JPNN.

jatim.jpnn.com, BLITAR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar batal memberi dana hibah sebesar Rp2,4 miliar, untuk Yayasan Majelis Taklim Sabilu Taubah milik Agus Muhammad Iqdam Kholid atau Gus Iqdam.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar M Rifai mengetahui pembatalan itu saat membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027, di kantornya pada Senin (9/11).

Saat rapat, Rifai bertanya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, terkait perubahan pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

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“Ada enggak perubahan dari KUA-PPAS pada RAPBD? Ternyata di RAPBD sudah tidak muncul yang namanya hibah kepada ST (Sabilu Taubah)," kata Rifai kepada wartawan, Rabu (11/11).

Rifai mengatakan pencoretan pemberian dana hibah yayasan milik Gus Iqdam tersebut sudah bersifat final. Dengan demikian, Pemkab Blitar membatalkannya secara menyeluruh.

"Ya, sudah jelas, sudah enggak dianggarkan, tidak akan dianggarkan sudah. Enggak ada pending-pendingan, enggak ada. Ya, sudah batal, batal," ucapnya.

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Pengusulan dana hibah untuk Yayasan Majelis Taklim Sabilu Tambah itu diproses, setelah ada proposal masuk ke Pemkab Blitar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

"Kalau yang usulkan saya enggak tahu, tetapi ketika waktu pembahasan KUA-PPAS itu, itu sudah ada proposalnya masuk ke Pemkab dan TAPD,” ujarnya.

Pemkab Blitar resmi batalkan pemberian dana hibah untuk Yayasan Majelis Taklim Sabilu Taubah milik Gus Iqdam
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TAGS   pemkab blitar Gus Iqdam dprd kabupaten blitar Yayasan Majelis Taklim Sabilu Taubah

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