Pemprov Jatim Bakal Bentuk Lembaga Baru, Bertugas Awasi Operasional BUMD dan BLUD

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur berencana membentuk lembaga yang bertugas mengelola dan mengawasi operasional Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono mengatakan rencana itu tindak lanjut rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) dan Komisi C DPRD terkait evaluasi pengelolaan BUMD.

Setelah ditemukan adanya perusahaan daerah yang kinerjanya dinilai masih kurang baik dan belum memberikan kontribusi maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Berbagai rekomendasi, saran, masukan, beberapa yang memang baik sudah kami tindak lanjuti, maupun yang belum tindak lanjuti,” kata Adhy di Gedung DPRD Jawa Timur, Rabu (11/11).

Adhy menyebut Pemprov Jawa Timur telah menuntaskan pembentukan kedua lembaga baru tersebut. Pihaknya hanya perlu menunggu pejabat yang bertugas untuk menjalankannya.

"Ini kan sudah selesai ya, (pembentukan) struktur organisasi kelembagaannya, tinggal ya, proses sebentar lagi untuk mengisi pejabatnya,” ujarnya.

Lalu, Pemprov Jawa Timur akan melakukan asesmen kepada seluruh BUMD, baik perusahaan holding maupun yang ada di bawahnya, setelah terpilihnya pejabat yang mengisi lembaga itu.

“Setelah itu sudah bisa melakukan asesmen semua BUMD baik holding maupun anak perusahaan untuk dilakukan sesuai dengan rekomendasi dari Pansus dan Komisi C tadi,” ucapnya.