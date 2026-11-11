Pemkot Surabaya Dirikan PAUD dan Latih Guru Khusus Anak Disabilitas

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tengah mendirikan pendidikan anak usia dini (PAUD) khusus anak disabilitas. Lalu, bakal ada juga pelatihan guru agar bisa mengajar di sekolah inklusif.

Ketua Bunda PAUD Surabaya Rini Indriyani mengatakan pendirian sekolah khusus anak disabilitas tersebut, merupakan langkah untuk memberikan kesempatan belajar sejak usia dini.

“Untuk anak PAUD, tahun ajaran ini kami membangun sekolah khusus anak disabilitas atau anak-anak spesial,” kata Rini dalam keterangan persnya, Rabu (11/11).

Rini menyebut PAUD khusus anak berkebutuhan khusus tersebut mendapatkan respons positif. Masyarakat menyambut dengan antusias pembangunan itu.

“Antusiasnya luar biasa, meskipun saat ini baru satu tempat karena keterbatasan yang ada. Kami berharap ke depan semakin banyak anak yang bisa terfasilitasi,” ujarnya.

Pemkot Surabaya telah menggerakkan Bunda PAUD di kecamatan dan kelurahan bersama Kampung Pancasila, guna mendata anak dini yang belum menerima layanan pendidikan.

Pendataan itu untuk memetakan anak berusia lima sampai enam tahun yang sudah atau belum bersekolah, agar mengetahui keterbatasannya, seperti biaya, akses, hingga kondisi disabilitas.

“Ketika ditemukan anak yang belum sekolah karena tidak punya biaya, kita bisa mengupayakan beasiswa, CSR, bahkan melalui Kampung Pancasila,” ujarnya.