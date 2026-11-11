Hari Kelima Pencarian Pendaki Semeru, Basarnas Fokus Jejak Sepatu dan Ranting Patah

jatim.jpnn.com, LUMAJANG - Tim SAR Gabungan terus mengintensifkan pencarian dua pendaki yang dilaporkan hilang di Gunung Semeru, Desa Ranupani, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Memasuki hari kelima operasi SAR, Rabu (11/11), pencarian difokuskan pada lokasi ditemukannya jejak sepatu trail run dan sejumlah ranting patah yang diduga berkaitan dengan keberadaan kedua pendaki.

Petunjuk tersebut ditemukan di jalur punggungan yang bukan merupakan jalur resmi pendakian. Lokasi itu kini menjadi fokus penyisiran tim untuk menelusuri kemungkinan arah pergerakan kedua pendaki.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Banyuwangi I Made Oka Astawa mengatakan strategi pencarian kembali disusun berdasarkan evaluasi operasi sebelumnya. Tim memusatkan penyisiran di sekitar lokasi temuan jejak untuk mempersempit area pencarian.

Pada pukul 06.30 WIB, seluruh unsur SAR Gabungan melaksanakan briefing sebelum memulai operasi. Kekuatan kemudian dibagi menjadi tiga Search and Rescue Unit (SRU).

Dua SRU melakukan pencarian darat menggunakan metode ESAR Type I Hasty Search. Sementara SRU ketiga mengoperasikan drone thermal dengan pola Parallel Search untuk memantau area yang sulit dijangkau melalui jalur darat.

“Temuan jejak sepatu dan sejumlah ranting patah menjadi petunjuk penting yang akan terus kami dalami. Hari ini pencarian kami fokuskan di sekitar lokasi tersebut dengan mengoptimalkan penyisiran darat dan dukungan drone thermal. Kami berharap petunjuk ini dapat membantu tim menemukan titik keberadaan kedua survivor,” ungkap Made, Rabu (11/11).0%%%

Dalam operasi hari kelima, dua SRU darat menyisir area sekitar 1,34 kilometer persegi. Dukungan drone thermal juga menjangkau area seluas 1,34 kilometer persegi.

Pelaksanaan pencarian mempertimbangkan kondisi medan pegunungan dan cuaca hujan ringan yang berpotensi memengaruhi pergerakan personel.