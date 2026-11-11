Pemkot Surabaya Imbau Warga Aktifkan Siskamling Seusai 2 Warga Dikeroyok

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengajak masyarakat mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan (siskamling), guna mengantisipasi aksi gangster dan premanisme.

Imbauan itu menyusul dugaan pengeroyokan kepada dua remaja hingga mengalami sejumlah luka di Jalan Bung Tomo, Kecamatan Wonokromo, Minggu (8/11) dini hari.

Eri menyebut Pemkot Surabaya telah berkoordinasi dengan aparat kepolisian, guna menelusuri kelompok yang diduga melakukan pengeroyokan kepada dua pemuda itu.

“Kami akan koordinasi dengan kepolisian, dengan catatan cari orang tuanya di mana, siapa mereka (melakukan pengeroyokan) ini,” kata Eri dalam keterangan persnya, Rabu (11/11).

Di sisi lain, Eri mengajak masyarakat untuk mengaktifkan kembali siskamling di lingkungan masing-masing. Hal itu untuk menjaga agar gangguan keamanan dapat langsung diantisipasi.

Eri mengatakan dibutuhkan kerja sama antara pemerintah, kepolisian, dan masyarakat, untuk menciptakan keamanan di perkampungan dari berbagai potensi gangguan.

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“Saya mengajak seluruh warga menghidupkan kembali siskamling di kampung. Dengan kebersamaan dan kepedulian, bisa menjaga Surabaya tetap aman dan kondusif,” ujarnya.

Dia juga meminta masyarakat langsung menangkap gangster yang mengganggu wilayahnya. Kemudian, dilaporkan kepada aparat kepolisian agar ditangani lebih lanjut.