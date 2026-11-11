Syahrul Munir Buka Ketua DPRD Gresik Cup, Bidik Talenta Menuju Liga 4

jatim.jpnn.com, GRESIK - Turnamen sepak bola antarkecamatan se-Kabupaten Gresik bertajuk Ketua DPRD Gresik Cup 2026 resmi bergulir. Kompetisi berformat Mini Talent Scouting itu dibuka Ketua DPRD Kabupaten Gresik M. Syahrul Munir di Stadion Semen Gresik, Senin (9/11).

Turnamen perdana ini tidak sekadar menjadi ajang perebutan trofi, tetapi juga diproyeksikan sebagai wadah pencarian bibit pesepak bola potensial dari seluruh kecamatan di Kabupaten Gresik.

Sebanyak 14 tim ambil bagian dalam kompetisi tersebut. Wilayah Kepulauan Bawean belum dapat bergabung pada penyelenggaraan kali ini.

Menggunakan sistem gugur atau knock-out, setiap pertandingan menjadi kesempatan bagi pemain untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Talenta yang tampil menonjol akan masuk radar pemantauan dan diproyeksikan menuju kompetisi dengan level lebih tinggi, termasuk Liga 4.

Ketua DPRD Kabupaten Gresik M. Syahrul Munir mengatakan, gagasan penyelenggaraan turnamen tersebut lahir dari aspirasi pemain dan komunitas sepak bola akar rumput yang menginginkan jalur pembinaan lebih terarah.

Menurutnya, sejumlah kompetisi lokal seperti Liga Selatan, Liga Sentral, hingga Liga Utara telah berkembang di Gresik. Namun, talenta muda masih membutuhkan jembatan menuju kompetisi yang lebih profesional.

“Melalui Turnamen Ketua DPRD Cup ini, kami berharap dapat menjadi jembatan bagi adik-adik untuk melangkah ke kasta liga yang lebih profesional. Kami ingin menjaring potensi pemain dari seluruh kecamatan yang nantinya dapat kita orbitkan bersama,” tegas Syahrul saat membuka turnamen.

Dia menegaskan, konsep Mini Talent Scouting tidak akan berhenti sebagai kegiatan sesaat. DPRD Gresik berkomitmen membangun ekosistem pembinaan berkelanjutan bersama KONI Gresik, Askab PSSI Gresik, pelatih, serta pemerhati sepak bola daerah.