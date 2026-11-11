Polres Tulungagung Ungkap 2 Kasus Curanmor, Adik Ipar Curi Honda Jazz Milik Keluarga

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Sat Reskrim Polres Tulungagung mengungkap dua kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Kecamatan Ngunut dan Rejotangan. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan tiga tersangka yang diduga terlibat dalam pencurian mobil dan sepeda motor.

Kasat Reskrim Polres Tulungagung AKP Andi Wiranata Tamba mengatakan, pengungkapan kedua kasus tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD).

"Dalam kasus curanmor di Ngunut ada satu tersangka berinisial FD (35), sedangkan di Rejotangan ada dua tersangka berinisial MH (19) dan WS (20)," kata Andi, Selasa (10/11).

Dalam kasus di Kecamatan Ngunut, tersangka FD diketahui merupakan adik ipar korban Muhammad Subhan (50), warga Desa Sumberingin Kidul.

FD diduga mencuri satu unit mobil Honda Jazz bernomor polisi AG 1186 MI milik korban dengan memanfaatkan kedekatan hubungan keluarga.

Modusnya, tersangka terlebih dahulu mendatangi rumah korban dan mengambil kunci mobil tanpa sepengetahuan pemiliknya. Ketika korban meninggalkan rumah, tersangka kembali dan membawa kendaraan tersebut.

"Rumah tersangka dan rumah korban memang berdekatan. Mobil itu rencananya dijual atau digadaikan oleh tersangka, tetapi gagal setelah kami amankan terlebih dahulu," ujar Andi.

Sementara itu, kasus curanmor di Kecamatan Rejotangan melibatkan dua tersangka, yakni MH (19), warga Kecamatan Rejotangan, dan WS (20), warga Kecamatan Kauman.