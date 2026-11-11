Pemkab dan Bea Cukai Banyuwangi Musnahkan Rokok Ilegal-Miras Senilai Rp1,57 Miliar

jatim.jpnn.com, BANYUWANGI - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama Bea Cukai memusnahkan 858.364 batang rokok ilegal dan 3.551,8 liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA) ilegal. Total perkiraan nilai barang yang dimusnahkan mencapai Rp1,57 miliar, dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp1,004 miliar.

Pemusnahan dilakukan secara simbolis di halaman Kantor Pemkab Banyuwangi, Selasa (10/11)

Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono mengatakan langkah tersebut menjadi bukti komitmen dan konsistensi kolaborasi antarlembaga dalam memberantas peredaran barang kena cukai ilegal.

"Pemusnahan barang ilegal ini menjadi bukti komitmen dan konsistensi kolaborasi antarlembaga dalam mempersempit ruang gerak para pelanggar aturan, sekaligus memberikan efek jera," kata Mujiono.

Dia menjelaskan Pemkab Banyuwangi melalui Satpol PP selama ini juga gencar melakukan pemberantasan peredaran rokok dan minuman beralkohol ilegal bersama aparat keamanan terkait.

Menurut Mujiono, peredaran barang kena cukai ilegal tidak hanya mengancam penerimaan negara, tetapi juga berdampak terhadap perekonomian daerah dan perlindungan masyarakat.

Praktik tersebut menciptakan persaingan usaha tidak sehat karena pelaku usaha ilegal menghindari kewajiban perpajakan dan perizinan.

"Pelanggaran ketentuan cukai tidak boleh dibiarkan, karena mengancam penerimaan negara sekaligus merugikan pelaku usaha yang taat aturan," ujarnya.