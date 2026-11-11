Cuaca Malang 11 November 2026, Sing dan Sore Gerimis Bakal Mengguyur Kawasan Berikut

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Rabu (11/11) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai malam cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Pagi cerah hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan.

Siang hujan ringan atau gerimis mengguyur Ampelgading, Bantur, Dampit, Dau, Gedangan, Jabung, Karangploso, Ngantang, Pagak, Pagelaran, Poncokusumo, Pujon, dan Singosari.

Gerimis juga mengguyur Sumbermanjing Wetan, Sumberpucung, Tirtoyudo, Tumpang, dan Wajak. Kawasan lainnya cerah berawan dan berawan.

Sore gerimis mengguyur Ampelgading, Bantur, Dampit, Gedangan, Gondanglegi, Jabung, Kalipare, Kepanjen, Kromengan, Pagak, Pagelaran, Poncokusumo, Sumbermanjing Wetan.

Gerimis juga mengguyur Sumberpucung, Tirtoyudo, Tumpang, Turen, dan Wajak. Kawasan lainnya cerah cerah berawan dan berawan.