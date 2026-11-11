Cuaca Surabaya 11 November 2026, Pagi Sampai Sore Cerah hingga Berawan, Malam Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Rabu (11/11).

Pagi cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Siang cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Sore cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Malam hujan ringan atau gerimis mengguyur seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian cerah berawan

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-32 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 18 kilometer per jam.

Masyarakat diimbau tetap membawa air minum lebih agar tidak dehidrasi.