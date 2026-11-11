Cuaca Jawa Timur 11 November 2026, Pagi Sampai Malam Wilayah Berikut Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Rabu (11/11).

Pagi hujan ringan atau gerimis mengguyur Bojonegoro. Wilayah lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

Siang gerimis mengguyur Bangkalan, Blitar, Bondowoso, Jember, Kediri, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Malang, Lumajang, Magetan, Malang, Pacitan, Pamekasan, Ponorogo.

Gerimis juga mengguyur Probolinggo, Sampang, Sumenep, Trenggalek, dan Tulungagung. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Sore gerimis mengguyur Bangkalan, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Jember, Jombang, Kediri, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto.

Gerimis juga mengguyur Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, Sampang, dan Trenggalek. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Malam gerimis mengguyur Kota Madiun, Kota Surabaya, Madiun, Magetan, Ngawi, dan Ponorogo. Wilayah lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-32 derajat celsius.