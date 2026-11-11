JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Cuaca Jawa Timur 11 November 2026, Pagi Sampai Malam Wilayah Berikut Gerimis

Cuaca Jawa Timur 11 November 2026, Pagi Sampai Malam Wilayah Berikut Gerimis

Rabu, 11 November 2026 – 08:03 WIB
Cuaca Jawa Timur 11 November 2026, Pagi Sampai Malam Wilayah Berikut Gerimis - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini. Foto: Ricardo/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Rabu (11/11).

Pagi hujan ringan atau gerimis mengguyur Bojonegoro. Wilayah lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

Siang gerimis mengguyur Bangkalan, Blitar, Bondowoso, Jember, Kediri, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Malang, Lumajang, Magetan, Malang, Pacitan, Pamekasan, Ponorogo.

Baca Juga:

Gerimis juga mengguyur Probolinggo, Sampang, Sumenep, Trenggalek, dan Tulungagung. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Sore gerimis mengguyur Bangkalan, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Jember, Jombang, Kediri, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto.

Gerimis juga mengguyur Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, Sampang, dan Trenggalek. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Baca Juga:

Malam gerimis mengguyur Kota Madiun, Kota Surabaya, Madiun, Magetan, Ngawi, dan Ponorogo. Wilayah lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-32 derajat celsius.

Berikut ramalan cuaca hari ini khusus daerah-daerah di Jawa Timur beserta imbauan penting untuk masyarakat.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   cuaca di Jawa Timur cuaca cuaca hari ini ramalan cuaca prakiraan cuaca BMKG bmkg juanda

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU