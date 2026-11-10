Lokasi Tidak Memenuhi Syarat, Lima TPS di Surabaya Ditutup

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menutup sebanyak lima Tempat Penampungan Sementara (TPS), guna menata kawasan agar terlihat lebih asri dan rapi.

Kepala DLH Surabaya M. Fikser mengatakan pemerintah mempunyai sebanyak 192 TPS. Setelah dievaluasi ada lima yang tidak memenuhi syarat operasional.

“Kami menutup lima TPS yang lokasinya di pinggir jalan, tidak bisa dipagari, dekat fasilitas umum seperti rumah sakit atau di atas saluran air,” kata Fikser dalam keterangan persnya, Selasa (10/11).

Kelima TPS yang telah ditutup tersebut, yakni TPS Kertopaten dialihkan ke TPS Benteng dan TPS Pegirian. Lalu, TPS Bintang Diponggo sudah dipindahkan ke TPS Mataram.



Kemudian, TPS Karanggayam yang operasionalnya digabungkan dengan TPS Bogen. Selanjutnya, TPS Babatan Mukti aktivitasnya telah dialihkan ke TPS Babatan Karangan.

“Lalu yang kami tutup baru-baru ini, TPS Taman Ketampon di belakang RS Darmo, sebelumnya melayani Kelurahan Dr. Soetomo dialihkan ke TPS Kedondong dan TPS Binoyo,” ujarnya.

Fikser menyebut pihaknya telah mengantisipasi penumpukan sampah pada TPS yang digabung, dengan langkah pengamanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

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“Kami merekrut penjaga di setiap TPS untuk memastikan tidak ada praktik pemilahan sampah liar, penitipan barang, dan menjaga kebersihan setelah proses bongkar muat,” ucapnya.

Selain itu, DLH Surabaya juga mengatur jadwal pembuangan yang sudah disepakati bersama dengan penarik gerobak sampah. Lalu, terus memantau posisi armada truk secara real-time.