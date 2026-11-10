Demo di Sejumlah Wilayah Jawa Timur Saat Hari Pahlawan Berlangsung Kondusif

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polda Jawa Timur menyebut ada sejumlah aksi saat peringatan Hari Pahlawan di beberapa lokasi, Selasa (10/11). Seluruh kegiatan demonstrasi tersebut berlangsung aman dan kondusif.

Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Jules Abraham Abast mengatakan di Surabaya ada empat aksi yang tersebar di dua titik, yakni DPRD dan Gedung Negara Grahadi.

“Surabaya kami mendapat informasi ada empat aksi, yaitu di DPRD Kota berjalan dengan aman tertib selesai pukul 11.26 WIB,” kata Jules ketika berada di Alun-alun Surabaya.

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Lalu, massa Pergerakan Eksponen Nasionalis 96 yang menggelar aksi pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden, di Gedung DPRD Jawa Timur.

Kemudian, ada kelompok tergabung dalam Aliansi BEM Surabaya yang juga menggelar demonstrasi di DPRD Provinsi Jawa Timur. Massa meninggalkan lokasi aksi sekitar pukul 15.55 WIB.

“Dan aksi paling akhir membubarkan diri dan kembali ke titik kumpul masing-masing ini sudah selesai. Saat ini arus lalu lintas telah dibuka dan situasi juga mulai berjalan,” ujarnya.

Jules menyebut ada juga massa yang menggelar demonstrasi di wilayah Banyuwangi. Selanjutnya, aksi yang diadakan di Madiun juga selesai dengan kondusif.

“Begitu juga di Sidoarjo sekitar 70 orang menyampaikan aspirasi, Ponorogo ada gabungan organisasi mahasiswa, dan Kabupaten Malang mendapat informasi sudah selesai,” jelasnya.