18.302 Murid dan Guru di Jatim Sambangi Veteran, Belajar Sejarah Langsung dari Pejuang

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak 18.302 murid dan guru SMA, SMK, serta SLB di Jawa Timur memperingati Hari Pahlawan 2026 dengan aksi nyata. Mereka bergotong royong membersihkan Taman Makam Pahlawan (TMP), berziarah dan menabur bunga, hingga mengunjungi rumah veteran serta keluarga pejuang kemerdekaan.

Gerakan yang diinisiasi Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim tersebut berlangsung pada 9-11 November 2026 di 38 kabupaten/kota. Kegiatan anjangsana menyasar 259 veteran, perintis kemerdekaan, pejuang kemerdekaan, maupun keluarga mereka.

Melalui kegiatan ini, para murid diajak mengenal lebih dekat sejarah perjuangan bangsa. Mereka juga berkesempatan mendengarkan langsung pengalaman para pejuang sekaligus memahami pengorbanan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan.

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Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, penghargaan terhadap jasa pahlawan perlu terus ditanamkan kepada generasi muda melalui pengalaman yang bermakna. Pertemuan dengan veteran dan keluarga pejuang menjadi kesempatan bagi murid untuk menyimak kisah perjuangan serta memahami nilai keberanian, ketulusan, dan cinta tanah air.

“Di tengah gempuran arus disrupsi teknologi, sudah seharusnya kita bersama-sama bertanggung jawab untuk terus memupuk sikap cinta tanah air, membentuk generasi muda yang berlandaskan Pancasila dan menghargai jasa para pahlawan,” ujar Khofifah, Selasa (10/11).

Menurutnya, kegiatan membersihkan makam, berziarah, dan mengunjungi veteran merupakan bagian dari pendidikan karakter. Pengalaman tersebut mengajarkan bahwa penghormatan terhadap perjuangan dapat diwujudkan melalui kepedulian, kesediaan mendengarkan, serta tindakan sederhana yang dilakukan dengan sungguh-sungguh.

Khofifah juga berpesan agar semangat kepahlawanan tercermin dalam kehidupan sehari-hari pelajar. Di antaranya dengan menjaga kerukunan, menghargai perbedaan, dan tidak mudah terpecah belah.

“Tugas kita, tugas generasi muda saat ini bagaimana menjaga bangsa Indonesia. Jangan mudah terpecah belah, harus rukun antarteman, bersungguh-sungguh dalam belajar dan berprestasi serta rajin sekolah,” pesannya.