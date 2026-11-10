Bolos Kerja hingga 100 Hari, 5 ASN Tulungagung Dipecat

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tulungagung memberhentikan lima aparatur sipil negara (ASN) sepanjang Januari-Oktober 2026 karena melanggar disiplin akibat tidak masuk kerja dalam waktu lama tanpa alasan yang dapat dibenarkan.

Lima ASN tersebut terdiri atas tiga pegawai negeri sipil (PNS) dan dua pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu. Tingkat ketidakhadiran mereka tercatat mulai 30 hari hingga mencapai 100 hari.

Kepala Bidang Pembinaan, Evaluasi Kinerja, dan Kesejahteraan Aparatur BKPSDM Tulungagung Laope Pinnega mengatakan, pemberhentian dilakukan setelah para pegawai terbukti melanggar ketentuan disiplin kepegawaian.

"Sejak Januari sampai Oktober 2026, ada sebanyak lima ASN yang sudah diberhentikan," kata Laope, Selasa (10/11).

Menurutnya, sebagian ASN yang diberhentikan tersebut telah mengabdi cukup lama, mulai dari lima hingga 16 tahun. Tiga PNS di antaranya sebelumnya bertugas sebagai staf pada sejumlah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

"Ketidakhadiran mereka untuk bekerja sebenarnya bervariasi, namun cukup lama. Ada yang 30 hari absen bahkan hingga 100 hari bolos kerja," ujarnya.

BKPSDM Tulungagung memproses pemberhentian lima ASN tersebut sesuai mekanisme dan ketentuan kepegawaian yang berlaku. Sebelum keputusan ditetapkan, pemerintah daerah terlebih dahulu meminta rekomendasi Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Setelah memperoleh rekomendasi dari BKN, pemerintah daerah kemudian menindaklanjuti proses pemberhentian terhadap para pegawai tersebut.