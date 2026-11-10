MTU Dindik Jatim Sasar 5 SMK di Pasuruan, 150 Peserta Ikuti Pelatihan Vokasi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur terus memperluas jangkauan pelatihan vokasi melalui program Mobile Training Unit (MTU). Kali ini, pelatihan menyasar lima SMK di wilayah Pasuruan dengan lima bidang kompetensi keahlian dan melibatkan 150 peserta.

Program yang dilaksanakan melalui UPT Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan (PTKK) tersebut berlangsung pada 9-14 November 2026. Pelatihan dirancang untuk meningkatkan kompetensi siswa sekaligus memperkuat keterampilan praktis sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).

Lima sekolah yang menjadi sasaran program MTU yakni SMKN 1 Purwosari untuk pelatihan videografi, SMKN 1 Winongan untuk Teknik Bisnis Sepeda Motor (TBSM), SMKN 1 Sukorejo untuk Pneumatic Magic Control (PLC), SMKN 1 Pasuruan untuk fotografi, serta SMKN 1 Gempol untuk Teknik Pendingin dan Tata Udara (TPTU).

Kepala Dindik Jatim Aries Agung Paewai mengapresiasi langkah UPT PTKK yang mendekatkan pelatihan ke sekolah sebagai objek pelatihan. Menurutnya, pendekatan jemput bola tersebut memungkinkan sekolah memperdalam kompetensi tertentu sekaligus memberikan dampak langsung kepada siswa.

Aries menegaskan, pelaksanaan MTU bukan sekadar kegiatan seremonial. Program tersebut menghadirkan trainer yang merupakan tenaga ahli dari DUDI sebagai instruktur, didukung guru produktif sekolah dan tim UPT PTKK.

"Saya yakin para trainer yang datang ini orang yang mumpuni dan expert yang memberikan implementasi langsung terhadap proses kebutuhan praktik siswa untuk peningkatan kompetensi mereka," jelas Aries saat pembukaan pelatihan di SMKN 1 Purwosari, Senin (10/11).

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Dia menjelaskan, pelatihan yang rutin digelar UPT PTKK selama satu minggu di bengkel praktik meliputi pembekalan materi, praktik, hingga post-test setelah pelatihan.

Aries menilai peningkatan kompetensi secara bertahap dan berkelanjutan menjadi salah satu upaya mempersiapkan siswa menghadapi kebutuhan DUDI. Apalagi, perkembangan teknologi, cara kerja, alat produksi, layanan, hingga proses bisnis terus mengalami perubahan.