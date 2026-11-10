Massa Aksi di Tugu Air Mancur Surabaya Bubar, Arus Lalu Lintas Dibuka Kembali

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ribuan massa aksi peringatan Hari Pancasila di Tugu Air Mancur di kawasan Alun-alun Surabaya, tela membubarkan diri setelah menyampaikan sejumlah aspirasi, Selasa (10/11).

Massa yang didominasi mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi negeri itu memadati perempatan antara, Jalan Gubernur Suryo, Yos Sudarso, Panglima Sudirman, dan Pemuda.

Kemudian, mereka mulai meninggalkan Tugu Air Mancur sekitar pukul 17.15 WIB. Mahasiswa pun bergerak secara bersama-sama dengan melintasi arah jalan Yos Sudarso.

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Di sisi lain, aparat kepolisian yang sempat berjaga juga perlahan meninggalkan lokasi demonstrasi. Lalu, mereka mulai membuka akses Jalan Gubernur Suryo menuju ke Jalan Panglima Sudirman.

“Massa aksi di Tugu Air Mancur secara perlahan sudah berangsur membubarkan diri,” kata Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Jules Abraham Abast di lokasi demonstrasi.

Jules mengatakan aksi mahasiswa yang berlangsung di Tugu Air Mancur berjalan aman dan tertib. Pihaknya juga berangsur telah membuka akses jalan untuk pengendara.

“Saat ini arus lalu lintas telah dibuka, situasi juga mulai berjalan cukup ramai. Dengan ini, kami dari Polda Jawa Timur dan Polsek jajaran telah melakukan pengamanan unjuk rasa,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, mahasiswa dari sejumlah kampus menggelar aksi demonstrasi peringatan Hari Pahlawan, di kawasan Alun-alun Surabaya, Selasa (10/11).