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Tuntutan Massa Aksi Peringatan Hari Pahlawan di Tugu Air Mancur Surabaya

Selasa, 10 November 2026 – 18:15 WIB
Tuntutan Massa Aksi Peringatan Hari Pahlawan di Tugu Air Mancur Surabaya - JPNN.com Jatim
Massa saat menggelar aksi peringatan Hari Pahlawan, di Tugu Air Mancur Alun-alun Surabaya, Selasa (10/11). Foto: Andhi Dwi Setiawan/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Massa membawa sejumlah tuntutan dalam aksi di sekitar tugu air mancur Alun-alun Surabaya, Selasa (10/11). Mulai dari isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga supremasi sipil.

Salah satu mahasiswa Universitas Airlangga (Unair) Fajr Mulk mengatakan pihaknya masih menyoroti isu karhutla yang masih belum tuntas di sejumlah wilayah Indonesia.

“Kami pikir ini efeknya tidak hanya nasional, bahkan sampai internasional, terutama seperti Malaysia dan negara tetangga lainnya,” kata Fajr di sela mengikuti demonstrasi.

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Menurutnya, pemerintah harus segera melakukan penanaman ulang di lokasi bekas karhutla. Sebab, hutan sudah mulai kehilangan fungsinya setelah mengalami kebakaran hebat.

Sementara itu, perwakilan masyarakat sipil Muhammad Togok Rahardjo mengungkapkan ingin mengembalikan supremasi sipil yang sudah mengalami intimidasi.

“Masyarakat ini cinta dengan Tanah Airnya dan bangsanya, itu bentuknya sendiri adalah dengan cara mengkritik. Sedangkan pemerintah sekarang tidak mau dikritik,” ujar Togok.

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Togok enggan mengomentari pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI. Sebab, menurutnya, anak mantan Presiden Joko Widodo itu tidak melakukan apapun.

“Kalau diperhatikan apa sih yang dikerjakan? Selama ini yang kerjakan hanya Prabowo dan itu pun kan banyak enggak beresnya, blunder semua yang dikerjakan,” jelasnya.

Sejumlah tuntutan massa ketika mengikuti aksi peringatan Hari Pahlawan di Tugu Air Mancur Surabaya.
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TAGS   surabaya Hari Pahlawan demo mahasiswa Alun-alun Surabaya

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