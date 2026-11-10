BBKSDA Jatim Selamatkan Burung Hantu Serak Jawa, Begini Rencana Penanganannya

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Timur mengevakuasi seekor burung hantu jenis Serak Jawa (Tyto alba) yang ditemukan warga dalam kondisi lemas dan tidak mampu terbang di Desa/Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung.

Polisi Kehutanan Ahli Muda BBKSDA Jatim David Kurnia Putra mengatakan pihaknya menerima laporan penemuan satwa liar tersebut pada Senin (9/11).

Burung hantu itu ditemukan tergeletak di jalan raya dengan kondisi fisik lemah sehingga tidak mampu terbang.

"Kami mendapat laporan dari warga di Kauman terkait penemuan Serak Jawa dalam kondisi lemah dan tidak bisa terbang," kata David, Selasa (10/11).

Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas BBKSDA Jatim berkoordinasi dengan kader konservasi untuk melakukan penyelamatan sementara. Evakuasi awal melibatkan kader konservasi bersama sejumlah siswa SMKN 3 Boyolangu.

Berdasarkan pemeriksaan awal, sayap kiri burung hantu tersebut mengalami gangguan fungsi sehingga belum mampu terbang dengan baik. Satwa itu juga dilaporkan tidak mau makan selama penanganan sementara.

"Hari ini kami mendatangi SMKN 3 Boyolangu untuk menjemput burung hantu jenis Serak Jawa untuk kami rawat," ujarnya.

BBKSDA Jatim selanjutnya membawa satwa tersebut ke Wildlife Rescue Unit (WRU) di kantor BBKSDA Jatim untuk mendapatkan penanganan dan perawatan intensif.