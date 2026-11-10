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Semeru Masih Ditutup, BPBD Lumajang Ingatkan Pendaki Jangan Nekat Terobos Jalur Ilegal

Selasa, 10 November 2026 – 16:40 WIB
Semeru Masih Ditutup, BPBD Lumajang Ingatkan Pendaki Jangan Nekat Terobos Jalur Ilegal - JPNN.com Jatim
Tim gabungan bersiap melakukan pencarian terhadap dua pendaki yang dilaporkan hilang di Gunung Semeru, Senin (9/11/2026). ANTARA/HO-BPBD Lumajang

jatim.jpnn.com, LUMAJANG - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lumajang mengingatkan masyarakat agar tidak nekat melakukan pendakian ilegal di kawasan Gunung Semeru. Pendaki diminta mematuhi jalur resmi dan rekomendasi zona bahaya demi keselamatan.

Imbauan tersebut disampaikan di tengah operasi pencarian terhadap dua pendaki asal Sidoarjo dan Surabaya berinisial BK dan MWF (19) yang hingga Selasa (10/11) masih berstatus dalam pencarian.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lumajang Isnugroho mengatakan kepatuhan terhadap ketentuan pendakian menjadi hal mendasar untuk melindungi keselamatan setiap orang yang beraktivitas di kawasan Gunung Semeru.

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"Kepatuhan terhadap jalur pendakian resmi dan rekomendasi zona bahaya menjadi hal mendasar untuk melindungi keselamatan setiap orang yang beraktivitas di kawasan Gunung Semeru," kata Isnugroho dalam keterangan tertulis, Selasa (10/11).

Dia menegaskan pendaki tidak boleh mengabaikan prosedur keselamatan, terlebih aktivitas vulkanik Semeru masih memerlukan kewaspadaan. Saat ini, Gunung Semeru berada pada status aktivitas vulkanik Level III atau Siaga.

Menurut Isnugroho, penggunaan jalur resmi dan registrasi di pos pendakian bukan sekadar kewajiban administratif. Kedua hal tersebut merupakan bagian dari sistem pengawasan dan pendataan untuk memastikan keberadaan pendaki dapat diketahui ketika terjadi keadaan darurat.

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"Pendaki harus memastikan menggunakan jalur resmi dan melakukan registrasi sesuai ketentuan. Itu penting agar keberadaan dan pergerakan pendaki dapat terpantau sehingga apabila terjadi keadaan darurat, proses penanganan bisa dilakukan lebih cepat," tuturnya.

BPBD Lumajang juga meminta masyarakat mengikuti rekomendasi aktivitas dan batas zona bahaya yang ditetapkan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).

BPBD Lumajang mengingatkan pendaki tidak menerobos jalur ilegal Gunung Semeru yang masih ditutup. Dua pendaki asal Sidoarjo dan Surabaya masih dicari.
Sumber Antara
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TAGS   pendaki hilang pendaki ilegal jalur resmi pendakian Gunung Semeru bpbd lumajang

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