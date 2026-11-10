Ribuan Mahasiswa Aksi Hari Pahlawan Tiba di Tugu Air Mancur Alun-alun Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ribuan mahasiswa yang menggelar aksi peringatan Hari Pahlawan, mulai berdatangan di tugu air mancur kawasan Alun-alun Surabaya, Jalan Gubernur Suryo, Selasa (10/11).

Berdasarkan pantauan, sejumlah massa aksi terlihat sudah berdatangan di sekitar Jalan Gubernur Suryo, pukul 15.00 WIB. Mereka duduk di pertokoan yang ada di sekitar lokasi.

Lalu, ribuan mahasiswa datang secara berkelompok dari arah Jalan Pemuda menuju ke perempatan tugu air mancur. Terdengar orasi disela-sela perjalanan mereka.

“Massa aksi yang mau bergabung silakan, jaga kanan dan kiri kalian jangan sampai ada yang ditangkap kawan-kawan, tolong rapatkan barisan,” kata salah satu orator di mobil komando.

Selain itu, mahasiswa juga tampak membawa sejumlah poster di tangannya. Bahkan, ada massa dengan spanduk berada di bagian depan barisan massa aksi.

“Hutan terbakar, kebutuhan terdampak, bagaimana pemerintah bertindak,” tulis spanduk yang dibawa mahasiswa.



Sementara itu, sejumlah Polwan terlihat tengah berbaris di samping Alun-alun Surabaya. Mereka tampak membawa sebuah spanduk dengan nada penyambutan.

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“Selamat datang pejuang aspirasi sampaikan pendapat secara tertib. Kami siap melayani,” tulis spanduk yang dibawa mahasiswa.

Diberitakan sebelumnya, mahasiswa dari sejumlah kampus menggelar aksi demonstrasi peringatan Hari Pahlawan, di kawasan Alun-alun Surabaya, Selasa (10/11).