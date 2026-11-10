Massa Gelar Demo Pemakzulan Gibran dari Wakil Presiden di DPRD Jatim

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Puluhan massa Pergerakan Eksponen Nasionalis 96 menggelar aksi pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden di Gedung DPRD Jawa Timur, Selasa (10/11).

Massa aksi mulai berkumpul di depan Gedung DPRD Jawa Timur, sekitar pukul 10.00 WIB. Mereka membawa sejumlah poster berisikan kritik terhadap pelantikan Gibran.

“Gibran anak haram konstitusi, Bapak-Anak Podo (sama) Gak warase, Gibran noda konstitusi dan demokrasi,” tulis sejumlah poster yang dibawa massa aksi di DPRD Jawa Timur.

Ketua Pergerakan Eksponen Nasionalis 96 Saleh Ismail Mukadar mengatakan aksi Pemakzulan Gibran tersebut merupakan sebuah upaya untuk menegakkan konstitusi.

Menurutnya, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) bisa menjadi dasar untuk mendesak pemakzulan Gibran. Sebab, dinyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikannya tidak sah.

"Kami mendesak DPR RI lewat DPRD Jawa Timur agar mereka menggunakan haknya, melakukan pemakzulan terhadap Gibran sebagai wakil presiden,” kata Saleh saat di lokasi aksi.

Saleh menyebut putusan MA bersifat retroaktif atau mengikat. Dengan demikian, Gibran disebut sudah tidak lagi memenuhi persyaratan untuk memenuhi jabatannya sekarang.

"Menurut kami aparat keamanan justru harus menangkap dia karena telah bekerja sama melakukan kejahatan ketatanegaraan bersama dengan KPU dan Dikdasmen," ucapnya.