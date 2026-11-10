2.918 Aparat Kepolisian Diterjunkan Saat Aksi Peringatan Hari Pahlawan di Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ribuan aparat kepolisian disiagakan untuk berjaga di sekitar lokasi aksi demonstrasi mahasiswa untuk memperingati Hari Pahlawan di sekitar Alun-alun Surabaya, Selasa (10/11).

Berdasarkan pantauan, belasan mobil polisi tampak terparkir secara berjajar di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya. Lalu, sejumlah petugas terlihat menyebar di kawasan itu.

Di sisi lain, arus lalu lintas di sekitar Jalan Gubernur Suryo, Kecamatan Genteng, Surabaya, tampak lancar. Tidak tampak ada kepadatan kendaraan hingga pukul 12.30 WIB.

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Kasi Humas Polrestabes Surabaya AKP Hadi Ismanto mengatakan total 2.918 personel diterjunkan. Mereka merupakan petugas gabungan yang berasal dari sejumlah satuan.

“Personel pelayanan 2.918, Polda Jawa Timur 1.718 personel, Polrestabes Surabaya 445 personel, sebanyak 130 dari Polsek jajaran, dan 625 instansi samping,” kata Hadi saat dikonfirmasi.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Jules Abraham Abast mengatakan persiapan pengamanan selama demonstrasi itu untuk memastikan aksi berjalan lancar.

“Polda Jawa Timur bersama jajaran dan stakeholder terkait mempersiapkan langkah pelayanan dan pengamanan, untuk memastikan seluruh aktivitas masyarakat dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar,” kata Jules.

Jules menyebut demonstrasi merupakan hak warga negara yang dilindungi oleh perundang-undangan. Oleh karena itu, pihaknya akan menghormati kegiatan tersebut.