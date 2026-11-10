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Operasi Patuh Semeru 2026, Polres Tulungagung Tindak 4.799 Pelanggar Lalu Lintas

Selasa, 10 November 2026 – 12:37 WIB
Operasi Patuh Semeru 2026, Polres Tulungagung Tindak 4.799 Pelanggar Lalu Lintas - JPNN.com Jatim
Petugas memeriksa kelengkapan surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan surat izin mengemudi (SIM) pengendara dalam razia Operasi Patuh Semeru 2026 di Jalan Raya Rejoagung, Tulungagung, Jawa Timur, Selasa (3/11/2026. ANTARA FOTO/Destyan Sujarwoko

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Sat Lantas Polres Tulungagung menindak 4.799 pelanggar lalu lintas selama 14 hari pelaksanaan Operasi Patuh Semeru 2026. Operasi tersebut berlangsung pada 26 Oktober hingga 8 November 2026.

Kepala Urusan Pembinaan Operasi (KBO) Satlantas Polres Tulungagung Iptu Ahmad Zainudin mengatakan penindakan tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat sekaligus menekan potensi kecelakaan lalu lintas.

"Operasi Patuh Semeru 2026 berlangsung sejak 26 Oktober sampai 8 November 2026 kemarin," kata Ahmad Zainudin, Senin (9/11)..

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Menurut dia, selama operasi berlangsung, Satlantas Polres Tulungagung mengedepankan tiga pendekatan, yakni preemtif, preventif, dan represif.

Kegiatan preemtif dilakukan melalui sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat. Sementara kegiatan preventif berupa patroli serta pengaturan lalu lintas untuk mencegah pelanggaran dan potensi kecelakaan.

Adapun kegiatan represif dilakukan melalui penindakan terhadap pengendara yang melanggar aturan lalu lintas.

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Dari keseluruhan kegiatan operasi, upaya preemtif tercatat sebanyak 11.521 kegiatan atau sekitar 20 persen. Kegiatan preventif mencapai 28.808 kegiatan atau 50 persen, sedangkan kegiatan represif sebanyak 17.286 kegiatan atau 30 persen.

"Selama Operasi Patuh Semeru 2026 berlangsung, kami memang lebih mengedepankan kegiatan preventif untuk mencegah pelanggaran lalu lintas dan potensi kecelakaan," ujarnya.

Sat Lantas Polres Tulungagung menindak 4.799 pelanggar selama Operasi Patuh Semeru 2026. Polisi juga menyita 35 motor berknalpot brong.
Sumber Antara
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TAGS   pelanggar lalu lintas tilang pemotor knalpot brong polres Tulungagung pelanggaran lalu lintas Operasi Patuh Semeru

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