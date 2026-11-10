Kebakaran Gudang Onderdil di Perak Surabaya Diduga Disebabkan Korsleting AC

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Lantai empat di sebuah gudang suku cadang kendaraan bermotor di Jalan Perak Timur, Kecamatan Pabean Cantikan, Surabaya, mengalami kebakaran, Selasa (10/11).



Kepala Bidang Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Surabaya M. Rokhim mengatakan informasi kebakaran gudang suku cadang kendaraan itu pukul 07.30 WIB.

“Unit yang diberangkatkan ada empat, tiga unit Tempur Rayon 1 Pasar Turi dan satu unit Tempur Pos Pegirian. Perbantuan tiga kendaraan PMK Pelindo,” kata Rokhim ketika dikonfirmasi.

Baca Juga: Pabrik Kabel Bawah Laut di Jalan Raya Mastrip Surabaya Terbakar

Rokhim menyebut bagian luas area yang terbakar berukuran 3x4 berada di lantai empat gudang tersebut. Lalu, api disebut pertama kali muncul berasal dari outdoor AC.

“Area yang terbakar di lantai empat untuk lantai satu sampai tiga aman, tidak terimbas, korban kejadian nihil atau tidak ada,” ujarnya.

Petugas keamanan gudang sempat berusaha memadamkan kebakaran menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), tetapi masih belum bisa tertangani.

“Menurut informasi dari penjaga gudang, ketika sedang mandi tiba-tiba apinya sudah membesar. Penjaga gudang sempat memadamkan menggunkan APAR namun tidak berhasil,” jelasnya.

Rokhim mengungkapkan petugas selesai melakukan pembasahan dan menyatakan sudah kondusif, pukul 08.07 WIB. Selanjutnya, anggota kembali ke masing-masing posnya. (mcr23/jpnn)