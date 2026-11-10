Gudang Onderdil di Perak Surabaya Terbakar, Ruangan di Lantai 4 Hangus

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kebakaran melanda gudang onderdil kendaraan milik SAM Group di Jalan Perak Timur Nomor 512 Blok L-7, Kelurahan Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantian, Surabaya, Selasa (10/11). Api menghanguskan sebagian ruangan di lantai empat bangunan tersebut.

Kebakaran diduga dipicu korsleting listrik pada unit outdoor AC. Meski demikian, penyebab tersebut masih merupakan dugaan awal dan belum dipastikan lebih lanjut.

Kepala Bidang Pemadaman Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Surabaya M Rokhim mengatakan laporan kebakaran diterima petugas sekitar pukul 07.30 WIB. Petugas langsung diberangkatkan satu menit kemudian dan tiba di lokasi pada pukul 07.35 WIB.

“Petugas yang tiba di lokasi langsung melakukan upaya pemadaman,” ujar Rokhim dalam laporan tertulis.

Api pokok padam sekitar pukul 07.41 WIB. Petugas kemudian melakukan pembasahan untuk memastikan tidak ada titik api yang berpotensi memicu kebakaran kembali.

Penanganan dinyatakan selesai dan kondisi lokasi kondusif pada pukul 08.07 WIB.

Dalam operasi tersebut, DPKP Surabaya mengerahkan empat unit mobil pemadam, terdiri dari tiga unit Tempur Rayon 1 Pasar Turi dan satu unit Tempur Pos Pegirian. Selain itu, tiga unit mobil pemadam dari PMK Pelindo turut membantu penanganan.

Dalam laporan tersebut, kebakaran menghanguskan sebagian ruangan gudang di lantai empat dengan luas sekitar 3 x 4 meter dari total ruangan 12 x 4 meter.